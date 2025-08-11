Олег Гончар

Британська боксерська рада контролю (BBBofC) може не санкціонувати поєдинок між ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та ютубером Джейком Полом (12-1, 7 КО) як професійний бій, повідомляє Sky Sports.

Джошуа має значний досвід у професійному боксі та з 2022 року не опускався у вазі нижче 113,4 кг. Натомість Пол, зі зростом 185,5 см, лише раз перевищував вагу 90 кг у своїх поєдинках. Різниця у фізичних параметрах і досвіді викликає сумніви у BBBofC щодо санкціонування бою.

Промоутер Едді Хірн зазначив, що поєдинок, найімовірніше, відбудеться у США. Нагадаємо, раніше бій Пола з Майком Тайсоном, спочатку теж був недопущений атлетичною комісією і був запланований як виставковий, але потім був санкціонований як професійний.

Нагадаємо, раніше Хірн здивував іменем фаворита бою Джошуа з Полом.