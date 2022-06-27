Дуброва: «Бубка і Гутцайт постійно на контакті з президентом федерації дзюдо України Кошляком»

Обговорюють дії з приводу поновлення відсторонення росіян від участі у змаганнях

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва в інтерв’ю XSPORT розповів, що НОК і Міністерство молоді та спорту активно сприяє тому, щоб росіян і білорусів знову відсторонили від змагань під егідою міжнародної федерації дзюдо (IJF):

Це все ж таки наша війна. Десь європейці не зовсім розуміють, що відбувається, наскільки великі руйнування, наскільки великі масштаби цього всього. Дуже важко їм пояснити. Ми намагаємося, але, насправді, це непросто. Є деякі тренери, представники, що мають жорстку позицію, але, відверто, багато таких, хто кажуть: «Ну це ж спортсмени, ми ж всі друзі, ми ж стільки років разом, потрібно бути лояльними, поблажливими». На мій погляд, зараз потрібно, щоб вмикалися най Національний олімпійський комітет, наше Мінмолодьспорту, щоб писали якісь листи Томасу Баху, президенту Міжнародного олімпійського комітету. Можливо варто підключати Міністерство закордонних справ, щоб вони листи писали країнам Європейського союзу, щоб вони не відкривали візи росіянам. Потрібно масштабно працювати, на державному рівні, можливо, залучати і офіс президента, можливо це має знати й сам президент.

Чи зверталися ви до НОК, до Мінмолодіспорту, що Офісу президента?

Звісно. Наш президент федерації Михайло Кошляк постійно на контакті з Сергієм Назаровичем Бубкою, з Вадимом Марковичем Гутцайтом. Вони проговорювали цю ситуацію. Найближчим часом вони домовилися про зустріч, щоб напрацювати подальші кроки і вирішити, що робити далі. Будемо чекати її. Вона має стати першим кроком. Потрібно виробити дорожню карту. Час у нас є – чемпіонат світу відбуватиметься 6-13 жовтня. Наша задача – в жодному разі не дозволити росіянам і білорусам виступати на чемпіонаті світу.

Також Віталій Дуброва розповів, що в IJF попереджали про дискваліфікацію терміном на 10 років в разі протестів проти виступів росіян.