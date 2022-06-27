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росіян допустили до змагань з дзюдо. В разі протесту спортсменам погрожували 10 роками дискваліфікації

Віталій Дуброва – про тиск з боку міжнародної федерації
Дзюдо
13:21
росіян допустили до змагань з дзюдо. В разі протесту спортсменам погрожували 10 роками дискваліфікації

Головний тренер збірної України Віталій Дуброва в інтерв’ю XSPORT заявив, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF), задля уникнення протестів з приводу допуску російських спортсменів до змагань, попередила про можливу дискваліфікацію терміном на 10 років:

Ми прийняли рішення бойкотувати, займати чітку позицію, тому що зараз ми не маємо права на якусь слабинку. Варто ж розуміти, що дзюдо може стати пробним шаром, за яким можуть піти інші види спорту. Дзюдо – це спроба легімітизувати росіян в міжнародному спорті.

І варто сказати, що у Міжнародної федерації дзюдо була жорстка позиція на початку змагань в Улан-Баторі. Вони зібрали представників команд і попередили, що якщо хтось буде бойкотувати сутички чи якщо будуть якісь жести політичні, проти війни, то команди відразу зніматимуть зі змагань. Ось таку лінію вони гнуть з приводу виступів росіян і білорусів.

Тобто вони погрожували командами?

Скажімо так, не погрожували, а попереджували. Постійно мусолиться лозунг «спорт – внє палітікі», що дзюдо – це дружба, це міст між країнами.

В перший день були зібрані представники і чітко сказано, що буде знята вся команда, а спортсмен, який буде робити якісь акції, дискваліфікований на 10 років.

Легенда українського дзюдо Георгій Зантарая продемонстрував IJF як спорт залишається «поза політикою».

Сергій Лук'яненко
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