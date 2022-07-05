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EJU продовжив відсторонення росіян і білорусів від турнірів та закрив офіс в Москві
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Виконавчого комітету організації
21:53
Дзюдо / Фото - eju.netЄвропейський союз дзюдо (EJU) продовжив відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних турнірів під своєю егідою.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Виконавчого комітету організації. Про це повідомляє прес-служба EJU.
Також було повідомлено про закриття московського офісу організації. Тепер всі фінансові операції здійснюються головним офісом EJU у Відні.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам і білорусам повернутися на татамі в статусі нейтральних атлетів. Збірна України заявила, що буде бойкотувати турніри під егідою організації.
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