Беленюк: «Російський дзюдоїст пише про трьох двійників Зеленського - така маячня, а росіяни лайкають і захоплюються»
Український суддя IJF: «Я бачив те, чого ніхто ніколи не повинен бачити»
Віталію Сулимі довелося тікати з рідного міста
08:44
Віталій Сулима / Фото: IJF
Український тренер і суддя Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Віталій Сулима в інтерв'ю прес-службі IJF розповів про війну в Україні та втечу з рідного Покровська.
«Я бачив те, чого ніхто ніколи не повинен бачити. Це суміш люті й безсилля, коли ви залишаєте будинок з надією одного разу повернутися, але без впевненості на це. Війна така, вона не тільки про руйнування і смерті, але і про знищення мрії і без будь-якого натяку на щастя.
Багато хто виїхав з міста. Я хотів залишитися ще трохи, оскільки це мій будинок, але коли твої діти підстрибують, злякавшись хлопків від закривання дверей, то ти розумієш, що час прийшов.
Під час цих подій я дійсно зрозумів, що сім'я дзюдо – це реальність, а не девіз або міф.
Для мене майбутнє в тумані, і я не можу перестати думати про своїх сестер і батьків, які залишилися в Україні.
Я б хотів, щоб нікого не вбивали, щоб все було як раніше. Бажаю всім здоров'я та миру».
Нагадаємо, раніше Дар'я Белодід завершила виступи на турнірі серії Grand Slam в Тбілісі.
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