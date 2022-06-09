Український суддя IJF: «Я бачив те, чого ніхто ніколи не повинен бачити»

Віталій Сулима / Фото: IJF

Український тренер і суддя Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Віталій Сулима в інтерв'ю прес-службі IJF розповів про війну в Україні та втечу з рідного Покровська.

Багато хто виїхав з міста. Я хотів залишитися ще трохи, оскільки це мій будинок, але коли твої діти підстрибують, злякавшись хлопків від закривання дверей, то ти розумієш, що час прийшов.

Під час цих подій я дійсно зрозумів, що сім'я дзюдо – це реальність, а не девіз або міф.

Для мене майбутнє в тумані, і я не можу перестати думати про своїх сестер і батьків, які залишилися в Україні.

Я б хотів, щоб нікого не вбивали, щоб все було як раніше. Бажаю всім здоров'я та миру».