Гарбар приносить Україні третю медаль з тхеквондо на Універсіаді-2025
Для українця це вже друга нагорода на студентських Іграх
близько 6 годин тому
Український тхеквондист Андрій Гарбар здобув бронзову медаль у ваговій категорії понад 87 кг на Всесвітній літній Універсіаді 2025, що триває в Німеччині.
Українець стартував з 1/16 фіналу, де здолав суперника з Грузії, у чвертьфіналі впевнено переміг польського спортсмена, а в півфіналі поступився узбекистанцю Марату Мавлонову — 0:2. Таким чином Гарбар завершив виступ із бронзою.
Це вже друга медаль Гарбара на літніх Універсіадах. У 2023 році в китайському Ченду він також став бронзовим призером.
Наразі в активі збірної України 8 нагород: 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові.
Українські дзюдоїсти завоювали три медалі на Відкритому кубку Європи у Таллінні.
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