Знаменитий дзюдоїст, чемпіон світу та Європи, голова Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України Георгій Зантарая побував на зустрічі з дітьми в НВК «Престиж» Деснянського району Києва:

«Говорили про спорт, освіту, мрії та про те, що жодна перемога не буває випадковою. Спорт формує характер. Освіта дає можливості. Разом вони відкривають двері в майбутнє. Учням я передав три прості, але важливі принципи: ставити цілі, працювати наполегливо та не зупинятися, коли складно. У дитячих очах бачив той самий вогонь, з якого виростають великі мрії».

Нагадаємо, що в столиці відбувся масштабний всеукраїнський турнір з дзюдо «STRONGER TOGETHER CUP», який об’єднав понад 850 учасників з різних куточків України.