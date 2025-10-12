У столиці відбувся масштабний всеукраїнський турнір з дзюдо «STRONGER TOGETHER CUP», який об’єднав понад 850 учасників з різних куточків України.

Протягом двох днів юні дзюдоїсти демонстрували свою майстерність, силу духу та командну єдність.

Серед почесних гостей турніру були Олексій Нікітенко, Андрій Паладій, Олена Говорова, Микола Даневич, Анна Різатдінова та інші відомі українські спортсмени й функціонери.

Особливою частиною події стало інклюзивне змагання, організоване ДЮСШ «Київ спортивний». Воно довело, що спорт має бути доступним для кожного, незалежно від можливостей, і стало одним з найзворушливіших моментів турніру.

Атмосферу події створював ведучий Юрій Ткач, який додав драйву та позитиву, а співачка Світлана Тарабарова подарувала учасникам і глядачам емоційний музичний виступ.

Окрім спортивної частини, гостей чекала велика святкова лотерея з цінними подарунками та безліччю яскравих вражень.