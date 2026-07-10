Бронзова призерка чемпіонату Європи з дзюдо Юлія Курченко в інтерв'ю YouTube-каналу «Знай Наших» висловилися стосовно бойкотів Україною чемпіонатів світу через участь російських спортсменів.

«Нам сказали: «росіяни з прапором – ми боротися не будемо». Ми відповідаємо: «так давайте ми будемо наш прапор підіймати?». В чому тут проблема – я не розумію. Тим паче, були такі вагові категорії, в яких взагалі не було росіян. У дівчат майже не було сильних суперниць. Для чого все це було...

Три роки підряд. Перший – ми бойкотуємо, другий – я травмуюся і їду на операцію, і третій мій чемпіонат світу – ми бойкотуємо. І я думаю, в мене взагалі буде шанс поборитися на чемпіонаті світу?! Я просто закінчу, так і не поборовшись на чемпіонаті світу».