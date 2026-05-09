Українець Колобов переміг росіянина та став призером турніру серії Grand Slam
Владислав здолав єгора сухопарова
близько 2 годин тому
Фото: ijf
Український дзюдоїст Владислав Колобов став бронзовим призером турніру серії Grand Slam в Астані (Казахстан).
У ваговій категорії до 81 кг Колобов у сутичці за третє місце переміг росіянина єгора сухопарова.
Для 20-річного спортсмена це перша медаль на рівні Grand Slam.
