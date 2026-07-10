Бронзова призерка чемпіонату Європи з дзюдо Юлія Курченко в інтерв'ю YouTube-каналу «Знай Наших» розповіла щодо кількості травм і операцій протягом професійної кар'єри.

«В мене було три операції на одному коліні і ще одна лівому. Зараз ще плече опероване, сім анкеров вставили. В Грузії травмувалася на Гренд Слемі, мені пришивали плече, воно вилетіло, випало плече, відірвалася суглобна губа від одного незрозумілого руху. Слава Богу тоді виграла, це була ще сутичка за бронзу.

Перша операція була в 17 років, потім знову – 21, 22 роки – операція на операції. Кожен рік, майже в той же час, в травні в мене операція. Я вже у лікарів питаю: «Може зі мною якийсь недолік, може я якась слабка...». Але після кожної операції в мене ще кращий і кращий результат».