Володимир Кириченко

Призерка ЧС-2022 українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко підтвердила Tribuna.com, що виступатиме за збірну ОАЕ.

У ЗМІ з’явилася інформація про ваш перехід до збірної ОАЕ. Журналісти посилаються на вашу сторіс у кімоно з прапором країни. Чи можете прокоментувати правдивість цієї інформації? Якщо дійсно змінюватимете країну, то чому прийняли таке рішення?

«Так, це правда».

21-річна Литвиненко – бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року, також вона вигравала чемпіонат Європи серед кадетів, юніорський ЧЄ та Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Раніше за інші країни почали виступати дзюдоїсти Іларія та Ігор Цуркани і Олексій Болдирєв.

Нагадаємо, у червні Україна бойкотувала ЧС з дзюдо через допуск білорусів під державною символікою.

Раніше українські дзюдоїсти вибороли чотири медалі в Іспанії.