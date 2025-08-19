Українські дзюдоїсти вибороли чотири медалі в Іспанії
Українські дзюдоїсти відзначилися успішним виступом
близько 1 години тому
Українські дзюдоїсти вибороли чотири медалі на престижному міжнародному турнірі, що відбувся в Іспанії.
У ваговій категорії до 70 кг Анна Олійник-Корнійко зуміла дійти до фіналу та у вирішальній сутичці перемогла представницю Норвегії, здобувши золото.
Серед чоловіків найсильнішим у вазі до 73 кг став Денис Докторов, який у фіналі впевнено здолав суперника з Данії.
У цій же ваговій категорії бронзову нагороду до скарбнички збірної додав Сергій Неботов.
Ще одну бронзу здобув Денис Тупицький, посівши третє місце у вазі до 66 кг.
