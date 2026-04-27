Дзюдо вперше стало частиною проєкту Пліч-о-пліч у межах міського етапу Спортивних шкільних ліг у Києві. До турніру долучилися команди зі 104 шкіл столиці – загалом це близько 400 учнів.

Ініціатором інтеграції цього виду спорту виступив президент Федерації дзюдо Києва та чемпіон світу Георгій Зантарая. Він наголосив, що такі змагання сприяють розвитку шкільного спорту та мають стати регулярними як на місцевому, так і на державному рівні:

«Дзюдо – це не лише техніка, а дисципліна, повага і внутрішня стійкість. Саме ці речі мають формувати середовище, в якому зростають діти. Вкрай важливо проводити подібні змагання та популяризувати спорт серед школярів. Саме вони є майбутнім – майбутнім українського спорту. Адже це люди, які завдяки таким проєктам, закохаються в спорт, будуть займатись і будуть досягати високих результатів», – сказав Зантарая.

Змагання стали ще одним кроком до створення середовища, де діти розвиваються через спорт, дисципліну та взаємоповагу.

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики, Олена Говорова відзначила важливість масового залучення школярів до подібних турнірів:

«Це всеукраїнський проєкт, в якому змагаються саме шкільні команди. Це дуже важливо, адже усі діти охопленні можливістю займатися спортом і фізичною культурою, а ще змагатися між собою та активно проводити дозвілля».

Юні учасники змагань також поділилися своїми враженнями від них.

«Я займаюся дзюдо більше двох років. Я почала в 2023-му році. До цих змагань я не дуже готувалася, бо у мене був якийсь період, що я почала програвати… Втім, сьогодні я вирішила, що я зберу всі сили і намагатимусь щось виграти», – розповіла Валерія.

«Нас приїхало четверо людей. Головне, щоб ці змагання були! Діти ставатимуть ще кращими в дзюдо і потім йтимуть на вищий рівень» – поділився Геннадій.