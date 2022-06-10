Олімпійський чемпіон отримав 16 років в’язниці за вбивство друга

Дзюдоїст виплатив компенсацію та пообіцяв допомагати сім’ї загиблого

Фото: centralasia.media

Олімпійський чемпіон з дзюдо Найдан Тувшинбаяр отримав 16 років позбавлення волі за вбивство свого друга, повідомляє sonim.mn.

Монгол в стані алкогольного сп’яніння у квітні 2021-о року завдав тяжких травм своєму другу, внаслідок чого чоловік помер через декілька. Тувшинбаяр визнав свою вину та розкаявся. Найдан виплатив сім’ї загиблого грошову компенсацію та пообіцяв фінансову допомогу упродовж свого життя.

Нагадаємо, що На Луганщині ЗСУ на футбольному стадіоні знищили «вагнерівців».