Дуброва: «Після візиту Баха в Україну з'явилася інформація, що буде відновлено відсторонення росіян та білорусів від турнірів під егідою IJF»
Президенти IJF та EJU відвідають Україну на запрошення глави Федерації дзюдо Михайла Кошляка
Маріус Візер і його організація мають намір відновити санкції до російських та білоруських спортсменів
13:22
Ласло Тот та Маріус Візер / Фото - ukrainejudo.comПрезидент Міжнародної федерації дзюдо ( IJF ) Маріус Візер і глава Європейського союзу дзюдо ( EJU ) Ласло Той отримали запрошення від Федерації дзюдо України та її президента Михайла Кошляка відвідати Україну. Відповідні офіційні листи від ФДУ були спрямовані в офіси IJF і EJU.
Метою ФДУ є познайомити керівників європейського та світового дзюдо з інфраструктурою цього виду спорту в Україні, зокрема з базами, де проводить навчально-тренувальний процес національна команда. Про це повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.
А тим часом з 8 по 10 липня в Будапешті (Угорщина) відбудеться черговий етап Grand Slam, в якому не візьмуть участь білоруські та російські спортсмени. Також на турнірі не виступлять і українські дзюдоїсти, які, на даний момент, не борються на турнірах під егідою IJF.
Відзначимо, що 9 липня відбудеться церемонія відкриття Grand Slam в Будапешті за участю 300 юних українських спортсменів, які були змушені покинути Україну і були прийняті Угорською асоціацією дзюдо.
Напередодні старший тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва заявив, що будуть відновлені санкції по відношенню до російських і білоруських спортсменів з боку IJF.
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