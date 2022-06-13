Військові хроніки. Дзюдоїст збірної України розповів, як команда вирушила на збір, а через день почалася війна
Українці завоювали два срібла і одну бронзу на етапі Кубка Європи в Мадриді
За крок від чемпіонства на турнірі зупинилися Артем Бубир і Олексій Галака<br>
11:22
Артем Бубир на етапі Кубка Європи-2022 / Фото - ukrainejudo.comУкраїнські дзюдоїсти завоювали три медалі на етапі Кубка Європи в Мадриді (Іспанія). Про це повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.
В фінал у ваговій категорії до 90 кг вдалося пробитися Артему Бубирю. У попередніх раундах українець здобув 4 перемоги, причому всі достроково. Після чого в поєдинку за золото зустрівся з господарем татамі іспанцем Трістані Мосахлішілі.
На цей раз перевага була саме на боці іспанця, а Артем вперше в кар'єрі піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани дорослого Кубка Європи. До цього в активі українця була бронзова нагорода European Open-2020 у Варшаві.
Срібло також завоював Олексій Галака (більше 100 кг). У жінок третьою стала Єлизавета Литвиненко (до 78 кг).
А тим часом Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила командам росії і білорусі виступати на змагання Grand Slam в Улан-Баторі, Монголія.
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