Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:50
Спідвей. Гран-прі. Етап 2. Варшава
11:35
Карате. Чемпіонат світу. Дубай

Українці завоювали два срібла і одну бронзу на етапі Кубка Європи в Мадриді

За крок від чемпіонства на турнірі зупинилися Артем Бубир і Олексій Галака<br>
Дзюдо
11:22
Українці завоювали два срібла і одну бронзу на етапі Кубка Європи в Мадриді
Артем Бубир на етапі Кубка Європи-2022 / Фото - ukrainejudo.com
Українські дзюдоїсти завоювали три медалі на етапі Кубка Європи в Мадриді (Іспанія). Про це повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

В фінал у ваговій категорії до 90 кг вдалося пробитися Артему Бубирю. У попередніх раундах українець здобув 4 перемоги, причому всі достроково. Після чого в поєдинку за золото зустрівся з господарем татамі іспанцем Трістані Мосахлішілі.

На цей раз перевага була саме на боці іспанця, а Артем вперше в кар'єрі піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани дорослого Кубка Європи. До цього в активі українця була бронзова нагорода European Open-2020 у Варшаві.

Срібло також завоював Олексій Галака (більше 100 кг). У жінок третьою стала Єлизавета Литвиненко (до 78 кг).

А тим часом Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила командам росії і білорусі виступати на змагання Grand Slam в Улан-Баторі, Монголія.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Збірна України (дзюдо)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
Дзюдо
02 червня 20:28

Новини: Дзюдо

Українці завоювали два срібла і одну бронзу на етапі Кубка Європи в Мадриді
Українці завоювали два срібла і одну бронзу на етапі Кубка Європи в Мадриді
11:22
Міжнародна федерація допустила росіян до змагань. Українці займають жорстку позицію
Міжнародна федерація допустила росіян до змагань. Українці займають жорстку позицію
10 червня 22:50
Олімпійський чемпіон отримав 16 років в’язниці за вбивство друга
Олімпійський чемпіон отримав 16 років в’язниці за вбивство друга
10 червня 11:48
Український суддя IJF: «Я бачив те, чого ніхто ніколи не повинен бачити»
Український суддя IJF: «Я бачив те, чого ніхто ніколи не повинен бачити»
09 червня 08:44
Білодід в новій вазі програла на другому турнірі поспіль у найдовшій сутичці в кар’єрі
Білодід в новій вазі програла на другому турнірі поспіль у найдовшій сутичці в кар’єрі
03 червня 13:24
Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
02 червня 20:28
Зантарая: «Україна обов’язково переможе у війні, я в це вірю»
Зантарая: «Україна обов’язково переможе у війні, я в це вірю»
02 червня 19:22
У збірної України золото і два срібла на Кубку Європи
У збірної України золото і два срібла на Кубку Європи
30 травня 16:24
У України три медалі в перший день Кубку Європи в Малазі
У України три медалі в перший день Кубку Європи в Малазі
22 травня 12:45
Всі новини

Популярні новини

Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 червня 19:34
Всі новини