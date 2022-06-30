Зантарая: «Ірпінь ожив буквально за місяць – після тієї жахливої картини»

Гергій Зантарая

Титулований український дзюдоїст Гергій Зантарая розповів про ситуацію в Ірпені через майже три місяці після звільнення.



Звичайно, це жахливо, коли в нинішній час бомблять мирні міста, вбивають простих жителів. Ніколи не міг собі уявити, що таке можливо в Україні. На жаль, це наша реальність, і з нею потрібно боротися. І наш президент, справжній крутий президент, робить все, щоб ситуація змінилася. А перемога України неминуча, вірю в те, що наша країна буде тільки сильніше і красивіше. Плюс через цю війну народ дуже сильно згуртувався, що також позначиться на майбутньому країни.

Якщо повертатися до поїздки в Ірпінь, то, чесно, всередині було не по собі, коли побачив розбитий зал, порвані татамі, розкидані кімоно, дірку в даху. Але я впевнений, що на цьому місці буде новий сучасний зал, де буде займатися дуже багато дітей.

Коли був там 1 квітня, то на місто Ірпінь мало був схожий. Суцільні руїни, осколки, зруйновані будинки. Але те, що я побачив зараз, це що - то зовсім інше. Ірпінь в буквальному сенсі розцвів, і в цьому велика заслуга губернатора області, який не виїжджав під час війни нікуди і робив свою роботу, це заслуга волонтерів, які кинули всі і приїхали розчищати місто. Ну і, звичайно, велика заслуга місцевих жителів. Ірпінь ожив буквально за місяць – після тієї жахливої картини, яку ми всі побачили після звільнення міста. Реально, на початку квітня були одні руїни.

Але я хочу сказати, що саме завдяки Ірпеню, а також Буче, Гостомелю Київ вистояв, російським військам не вдалося пройти до столиці. Та взагалі постраждала вся Київська область. Тому наше завдання зараз – згуртуватися і допомогти цьому регіону повернутися до колишнього життя. Всі небайдужі люди підключаються і повертають красу в місто.

Де був? Так багато де. І в Бучі, і в Гостомелі, і в Чернігові. З перших днів війни був задіяний в роботі гуманітарних організацій, волонтерів та військових. Відверто скажу, часом було реально страшно перебувати там. Не тільки від того, що бачив, але і в принципі від того, що недалеко йшли бойові дії. Боявся і за сім'ю, дітей. Але я дуже сильно вдячний українцям, які, незважаючи ні на що, об'єдналися і зараз відновлюють свої рідні місця».