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Збірна України офіційно заявила – знімаються зі змагань, якщо там будуть виступати росіяни

Хочуть підігравати агресорам – борців за незалежність не побачать
Дзюдо
15:12
Збірна України офіційно заявила – знімаються зі змагань, якщо там будуть виступати росіяни

Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк написав офіційний лист президенту Міжнародної федерації дзюдо Маріусу Візеру і Європейському союзу дзюдо. Він відреагував на допуск російських і білоруських спортсменів до змагань в Монголії і заявив, що якщо це рішення не зміниться, то збірна України відмовляється виступати під егідою IJF:

«Федерація дзюдо України висловлює щиру вдячність Міжнародній федерації дзюдо та особисто вам, пане Маріус, за всебічну підтримку нашої національної збірної команди та юних українських спортсменів в такий нелегкий час для нашої країни.

Сьогодні йде 110 день повномасштабної війни нашої держави проти Російської федерації. Кожного дня близько 200 українських військовослужбовців та мирних мешканців нашої країни гинуть від рук російських солдатів. Станом на сьогодні серед загиблих три тренери з дзюдо, які були серед мирного населення. Понад 7 мільйонів осіб покинули свої домівки та стали біженцями.

На початок війни до складу Федерації дзюдо України входило близько 30 тисяч членів, 80% з яких на даний момент не мають можливості продовжувати спортивну та тренерську діяльність через окупацію та руйнацію більше ніж 500 спортивних об’єктів в країні.

В той же час, національні збірні команди РФ та Білорусі з дзюдо протягом усього періоду війни в Україні продовжують централізовано тренуватися за кошти бюджетів держав-агресорів під керівництвом національних тренерів. Спортсмени, тренери та персонал збірних команд продовжують отримувати зарплату в Міністерствах спорту країн-агресорів, Федераціях дзюдо Росії та Білорусі, та навіть в Міністерстві оборони Росії. Це ніяким чином не дає можливості набути їм статус нейтральних спортсменів.

Після початку війни Міжнародний олімпійський комітет прийняв рекомендацію для всіх міжнародних федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту про відсторонення представників Росії та Білорусі від участі в змаганнях у будь-якій якості. Ніяких інших офіційних рекомендацій МОК більше не надавав.

Враховуючи усе вищевказане, повідомляємо, що у разі допуску спортсменів Росії та Білорусі у нейтральному статусі до участі у змаганнях під егідою Міжнародної федерації дзюдо, ми прийняли рішення щодо відмови в участі збірних команд України з дзюдо у всіх спортивних заходах Міжнародної федерації дзюдо до відсторонення від участі у змаганнях у будь-якому статусі національних команд із дзюдо Росії та Білорусі».

Маріус Візер отримав листа і наважився на нього відповісти, прикриваючись миротворчою місією спорту і дзюдо зокрема, до прикладу, написав:

«Я щиро розчарований тим, що в цьому конфлікті говорять тільки про перемогу котроїсь зі сторін замість миру.

Ми повинні бути єдині і в хороші, і в погані часи. Ми не можемо карати людей, які не несуть відповідальності за вчинки інших. Це означало б дискримінацію, а в нашому спорті війні, політиці та дискримінації немає місця».

Цікаво, якби російська армія прийшла б в його країну і почала б вбивати його співвітчизників, мордувати їх, знищувати міста, то він би писав про бажання миру чи писав би про бажання перемогти і вибити ворога зі своєї землі.

Відповіді від Європейському союзу дзюдо поки не надійшло. Але якщо вона буде в тому ж дусі, то краще й не надсилати.

Сергій Лук'яненко
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