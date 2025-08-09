Талібов вийшов у фінал Всесвітніх ігор-2025
Українець гарантував собі медаль
близько 3 годин тому
На Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (Китай) український каратист Різван Талібов успішно пробився до фіналу у ваговій категорії понад 84 кг.
На груповому етапі українець. здобув перемоги у всіх трьох сутичках.
У півфіналі він упевнено переміг із рахунком 4:0, підтвердивши свій статус одного з фаворитів турніру.
У фіналі українець зустрінеться з хорватом Анджело Квесичем, який є віцечемпіоном попередніх Всесвітніх ігор.
Зазначимо, що Андрій Заплітний (до 75 кг) та Валерій Чоботар (до 84 кг) завершили виступи на груповій стадії.
Нагадаємо, раніше медаль Всесвітніх ігор виборола Анжеліка Терлюга.