У фіналі українка поступилася представниці Німеччини
близько 1 години тому
Фото: НОК України
Анжеліка Терлюга у фіналі Всесвітніх ігор-2025 у китайському Ченду поступилася Мії Бітш (1:3).
Українка діяла більш пасивно за суперницю. Після вдалої дії німкені Терлюга спробувала в останні 30 секунд наздолужити втрачене, але зуміла заробити тільки 1 бал. Анжеліка вдруге у кар’єрі стала медалісткою Всесвітніх ігор – у 2022 році Терлюга завоювала золото.
