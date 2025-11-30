Терлюга через втішні сутички здобула бронзу ЧС-2025
Україна відкрила медальний рахунок на турнірі
близько 20 годин тому
Анжеліка Терлюга / Фото: UKF
У бронзовому фіналі чемпіонату світу з карате в Каїрі українка Анжеліка Терлюга (до 55 кг)перемогла чилійку Валентину Торо 6:4.
Для збірної України на ЧС-2025 це перша медаль, а для Терлюги друга бронза на ЧС.
Терлюга вилетіла в чвертьфіналі від єгиптянки Ахлам Йоуссеф, але отримала шанс на бронзу, бо єгиптянка дійшла до фіналу.
Зазначимо, що в фіналі виступить українець Андрій Заплітний.
