Терлюга поїде на чемпіонат світу з карате
Українська олімпійська призерка отримала офіційне запрошення від WKF та повертається на світову арену після народження дитини
близько 2 годин тому
Українська каратистка та олімпійська призерка Анжеліка Терлюга отримала запрошення на чемпіонат світу-2025, який відбудеться з 27 по 30 листопада в Каїрі, Єгипет.
Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Сюрприз, сюрприз! Не можу повірити, що це сталося зі мною… Я офіційно кваліфікувалася на чемпіонат світу!»
Також Анжеліка опублікувала лист-запрошення від Всесвітньої федерації карате (WKF).
32-річна одеситка, срібна призерка Олімпіади-2020 у Токіо та чемпіонка Європи в категорії до 55 кг, повертається на турнір після пропуску попереднього турніру через народження дитини.
Нагадаємо, раніше Терлюга стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор-2025.
Також Терлюга розповіла, коли може завершити кар’єру.
Поділитись