Олег Гончар

Українська каратистка та олімпійська призерка Анжеліка Терлюга отримала запрошення на чемпіонат світу-2025, який відбудеться з 27 по 30 листопада в Каїрі, Єгипет.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Сюрприз, сюрприз! Не можу повірити, що це сталося зі мною… Я офіційно кваліфікувалася на чемпіонат світу!»

Також Анжеліка опублікувала лист-запрошення від Всесвітньої федерації карате (WKF).

32-річна одеситка, срібна призерка Олімпіади-2020 у Токіо та чемпіонка Європи в категорії до 55 кг, повертається на турнір після пропуску попереднього турніру через народження дитини.

Нагадаємо, раніше Терлюга стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор-2025.

Також Терлюга розповіла, коли може завершити кар’єру.