Заплітний здобув срібло ЧС-2025 у Каїрі
Україна має вже дві медалі на турнірі
близько 19 годин тому
Андрій Заплітний
У фіналі в Каїрі українець Андрій Заплітний виграв срібну медаль, поступившись в фіналі єгиптянину Абдаллі Абделазізу.
Тому ж супернику українець програв у фіналі ЧС-2023.
У півфіналі Заплітний здолав нейтрального атлета з російським паспортом Ернеста Шарафудінова 6:3.
Для 24-річного українця це друга медаль ЧС у кар’єрі.
Збірна України має вже дві нагороди. Раніше Анжеліка Терлюга взяла бронзу в категорії до 55 кг.
