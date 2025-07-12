9 липня відбувся благодійний шоу-матч «Хартія:Defender Challenge», який об'єднав артистів, стрімерів та військових задля важливої мети – збору коштів на два роботизовані евакуаційні комплекси «Воля-Е». Всього під час трансляції вдалося зібрати 1 425 500 гривень. Найбільший внесок у збір зробила криптобіржа WhiteBIT – 1 000 000 гривень, що стало вирішальним у закритті збору.

Капітанами команд стали музикант Артем Пивоваров та стрімер Михайло Лебіга. До змагання долучилися комік Іван Барбул, популярний вчитель Руслан Циганков, комік та ведучий Олександр Venya Венедчук та кіберспортивний коментатор Роман Casper Лепьохін, а також військові бригади «Хартія».

Гостями студії стали Аміль та Раміль Насірови та військовослужбовці бригади «Хартія». Хартійка Джесс розповіла про особливості роботи бригади з наземними роботизованими комплексами, зокрема про «Воля-Е», які застосовують для евакуації поранених бійців.

Перемогу в шоу-матчі здобула команда Артема Пивоварова. Кращим гравцем матчу став військовослужбовець бригади «Хартія» з позивним Бобер, який отримав у нагороду ексклюзивну ілюстрацію Сергія Майдукова та ніж ручної роботи від генерального партнера шоу-матчу – крипробіржі WhiteBIT.

Серед тих, хто задонатив на збір, буде проведено розіграш подарунків: екскурсія до штаб-квартири NaVi разом із другом, річна підписка на каву Foundation x Хартія, мерч-паки від «Хартії» та Maincast. Також серед тих, хто задонатив криптовалютою, буде розіграно можливість зіграти одну мапу 2vs2 проти Романа Casper Лепьохіна та його друга, додатковий мерч-пак від «Хартії», а також скін – ніж «Тигряче ікло» від white.market, P2P-платформи для торгівлі скінами CS2 в екосистемі WhiteBIT Group.

Дивіться запис стріму за посиланням.

«Хартія» – одна з найтехнологічніших бригад, де цінують життя бійців. За три роки пройшла шлях від добровольчого формування до основи корпусу Національної гвардії України. Підрозділ одним з перших вийшов на східні кордони під час звільнення Харківщини, був єдиним ДФТГ під час оборони Бахмута, вів успішні бойові дії на Донеччині, Купʼянсько-Лиманському напрямку та Серебрянському лісі. Минулого року зупинили новий ворожий наступ на Харківщині і поступово витісняють окупанта до кордону, звільнивши понад 200 га у 2025 році.

Maincast – українська кіберспортивна компанія №1 у Східній Європі. Офіційний бродкастер головних турнірів з Counter-Strike, Dota 2 та Valorant. Компанія володіє 90 % прав на трансляцію турнірів українською мовою.

WhiteBIT – найбільша європейська криптобіржа за показниками трафіку, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 820 торгових пар, 330+ активів та 9 державних валют. Компанія співпрацює з Visa, FACEIT, футбольними клубами «Барселона» та «Ювентус», Національною збірною командою України з футболу та lifecell. Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.