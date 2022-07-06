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4 гри, які викликають ностальгію

Кіберспорт наше все!
Кіберспорт
12:06
4 гри, які викликають ностальгію

Якщо ви живете з 90 - х, ви, мабуть, грали в онлайн - гри, які ніколи не забудете. З - за сюжетної лінії або сильного зв'язку, яка у вас з ними, вони просто незабутні для вас.

Ця стаття дозволить пережити ті роки, коли ви б віддали все, щоб кинути школу або роботу, щоб повернутися до своєї гри. Якщо ви не такий великий шанувальник онлайн - ігор 90 - х, ви можете подивитися на Кіберспорт - останні новини сьогодні, Щоб бути в курсі останніх новин кіберспорту.

Що ж, якщо ви прочитаєте цей текст, напевно захочете дізнатися про кращих іграх 90 - х, які викликають ностальгічне почуття у бувалих людей навколо вас, навіть якщо ви не знаєте про ігри. Отже, давайте перевіримо їх.

GunBound

GunBound, безсумнівно, є однією з перших онлайн - ігор, яка потрапила в заголовки газет, ставши великим хітом. Це покрокова гра, в якій гравці діляться на дві команди, щоб перемагати один одного за допомогою мобільних пристроїв. І трьома видами зброї — SS, Double Shot і Single Shot.

GunBound був дуже популярний, і деякі аспекти гри включають використання Boomer, промахи і пошук відмінного спорядження в Cash Shop. Гра стала менш захоплюючою, коли з'явилися формули, що дозволяють гравцям робити ідеальні кидки.

Maple Story

Це 2D MMORPG, в якій ви прокручуєте сторінку убік. Це безкоштовна гра, в якій є кілька внутрішньоігрових покупок. У кожного персонажа в Maple Story є завдання, яке потрібно виконати, незалежно від того, воїн він або чарівник.

Завдання включає в себе поліпшення навичок, виконання квестів, вступ в гільдії, підвищення рівня і все інше, що ви знайдете в онлайн - рольової гри. Деякі аспекти гри включають спам речей для продажу на вільному ринку, боротьбу з балрогом на кораблі на Орбіс і участь в квестах для вечірок в місті Кернінг.

Runescape 

Ймовірно, це одна з найпопулярніших і успішних онлайн - ігор, що працюють на Java. Runescape користувався великим успіхом ще до запуску Minecraft. Гра являє собою MMORPG з поганою графікою, але все одно дуже цікавий геймплей.

Runescape дає гравцям можливість робити практично всі на ігровій платформі, в тому числі добувати руду, боротися з гігантами і ловити креветок. Деякі запам'ятовуються аспекти гри включають ловлю креветок для продажу за високою ціною, вбивство гігантів в лісі, щоб отримати кістки, і боротьбу з іншими гравцями за допомогою магії, створеної з рун.

Neopets 

Neopets дозволяє вам бачити інших гравців в режимі реального часу. Гра дозволяє гравцям володіти віртуальними домашніми тваринами і віртуальної валютою під назвою неокійні. Гравці можуть робити в грі безліч речей, в тому числі грати в міні - гри, малювати своїх вихованців, відвідувати різні місця, брати участь в заходах, створювати сайт Neopets і багато іншого.

Найбільш запам'ятовуються речі включають в себе щоденну гру, щоб заробити Neocoins, Blue Shoyru і використання безкоштовних омлетів.

Висновок

Якщо ви грали в будь-яку з цих чотирьох ігор, то ви геній, причому старий! Якщо ви ніколи не грали ні в одну з них раніше, то ви повинні поважати тих, хто грав в цю гру, тому що у них було краще дитинство в світі!

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