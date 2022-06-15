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BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряджай на Blast!

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Кіберспорт
16:46
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряджай на Blast!

Сьогодні, 15 червня в Лісабоні стартує BLAST Premier: Spring Finals 2022. 8 команд битимуться за вихід в глобальний фінал World Final 2022, а також призовий фонд 425 000 $.

О 18:00 в груповому етапі зустрінуться NAVI і OG. У команді української організації зміни - замість екс-капітана Бумича зіграє 25-річний українець Віктор sdy Оруджев. Гравець прийшов з Mad Lions на правах безкоштовної оренди, а майбутнє sdy в NAVI залежить від його виступ в Лісабоні.

Зробити власний прогноз на результати матчів і додати драйву до перегляду турніру можна на платформі Parimatch, А виграш від успішно зіграної ставки можна задонатіть на допомогу нашій країні при виведенні коштів через функцію "Підтримка України. Для нових користувачів Parimatch приготував бонус - 2500 грн на перший депозит!

Також Parimatch став партнером трансляції BLAST Premier: Spring Finals 2022 від WePlay Esports. Приєднуйся до трансляції турніру на офіційному каналі WePlay Esports в Twitch.

Заряджай на Blast, Вигравай і допомагай Україні!

 

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