Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
Телемагазин
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

BLAST Premier World Final 2022 – чи зможуть NAVI повторити успіх минулого року? ПРОГНОЗ

Україномовну трансляцію проведе WePlay Esports за підтримки Parimatch
Кіберспорт
14 грудня 11:19
BLAST Premier World Final 2022 – чи зможуть NAVI повторити успіх минулого року?

Cьогодні, 14 грудня стартує кульмінаційна частина BLAST Premier, де вісім найкращих кіберспортивних команд світу, у тому числі й чинні чемпіони BLAST Premier World – NAVI, змагатимуться за престижний трофей та звання найсильнішого. Змагання проходитимуть на Etihad Arena в Абу-Дабі, а призовий фонд турніру складає $1 000 000.

Українські шанувальники CS:GO зможуть долучитись до українськомовної трансляції BLAST Premier World Final 2022, яку проводитиме WePlay Esports за підтримки Parimatch

Турнір відбуватиметься у 2 етапі – груповий та плей-оф. Усі матчі проходитимуть в форматі Bo3.

Три команди-учасниці турніру (G2 Esports, OG і Team Liquid) були визначені глобальним рейтингом Blast, а інші п’ять команд були запрошені після перемог на турнірах tier-1 протягом року: NAVI (Spring Final), Heroic (Fall Final), FaZe Clan (ESL Pro League Season 15, PGL Major Antwerp), Vitality (ESL Pro League Season 16) і Outsiders (IEM Rio Major).

Всі 8 команд поділені на дві групи й NAVI потрапила у квартет В й у груповому етапі змагатиметься проти Heroic, Vitality та OG. 

Народжені перемагати розпочнуть свою участь у турнірі з поєдинку проти Vitality сьогодні о 17:00. Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють шанси NАVI на перемогу коефіцієнтом 1,65, а на перемогу Vitality дають кеф 2,25. 

BLAST Premier: World Final 2022 стане крайнім турніром для tier-1 команд у 2022 році й першим великим змаганням з CS:GO на новому патчі з Anubis у маппулі. Долучайся до українськомовної трансляції та вболівай за наших хлопців! 



Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Кіберспорт

BLAST Premier World Final 2022 – чи зможуть NAVI повторити успіх минулого року?
BLAST Premier World Final 2022 – чи зможуть NAVI повторити успіх минулого року? ПРОГНОЗ
14 грудня 11:19
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – видовищний турнір з CS: GO вже розпочато!
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – видовищний турнір з CS: GO вже розпочато!
23 листопада 13:10
NAVI увійшли в топ-3 рейтингу HLTV
NAVI увійшли в топ-3 рейтингу HLTV
21 листопада 23:43
S1mple найкращий гравець десятиліття в CS:GO за версією ESL
S1mple найкращий гравець десятиліття в CS:GO за версією ESL
12 листопада 20:48
Неймар підтримав S1mplа після поразки NAVI на ЧС по CS:GO
Неймар підтримав S1mplа після поразки NAVI на ЧС по CS:GO
12 листопада 15:59
S1mple: «Коли NAVI переможе FURIA, то я сподіваюся, що всі бразильці будуть вболівати за нас»
S1mple: «Коли NAVI переможе FURIA, то я сподіваюся, що всі бразильці будуть вболівати за нас»
11 листопада 17:08
IEM Rio Major 2022 – прогноз на зустріч NAVI та Furia в чвертьфіналі
IEM Rio Major 2022 – прогноз на зустріч NAVI та Furia в чвертьфіналі ПРОГНОЗ
11 листопада 12:34
Європейська федерація кіберспорту ввела санкції проти росії
Європейська федерація кіберспорту ввела санкції проти росії
09 листопада 07:52
NaVi перемогли BIG і вийшли в плей-офф IEM Rio Major 2022
NaVi перемогли BIG і вийшли в плей-офф IEM Rio Major 2022
09 листопада 07:22
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини