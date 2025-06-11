BLAST.tv Austin Major 2025 вже на FAVBET: Головна подія червня у світі CS2 та українські надії на перемогу

3 червня в Остіні, штат Техас, стартував BLAST.tv Austin Major 2025 — перший мейджор з Counter-Strike 2 у США за останні сім років. Цьогорічний турнір зібрав 32 найсильніші команди світу, включно з українцями B8, які поборються за $1 250 000 призових. На FAVBET для вболівальників вже доступна лінія у розділі «Кіберспорт» та «Топ подій».

Цьогорічний мейджор запровадив новий трирівневий формат. Перша стадія проходить у форматі швейцарської системи, де 16 команд борються за 8 путівок до наступного етапу. Друга стадія (7–10 червня) об'єднує переможців попереднього раунду з вісьмома командами, що отримали прямі запрошення. У третій стадії (12–15 червня) на них уже чекатимуть топ-гранди сцени. Нарешті, найсильніша вісімка змагатиметься у плей-оф, який триватиме з 19 по 22 червня в легендарному Moody Center.

У центрі уваги українських уболівальників — B8, які вже пройшли першу стадію та крок за кроком просуваються до основної частини турніру.

Для тих, хто не просто спостерігає, а й вболіває з азартом, FAVBET пропонує унікальні можливості для ставок на кіберспорт. Усі матчі BLAST.tv Austin Major доступні для прогнозів у режимі в лайві та прематчі, а платформа надає десятки маркетів для досвідчених гравців та живі трансляців. Це дозволяє не лише отримати задоволення від перегляду, а й долучитися до боротьби в інтелектуальному форматі.

Кіберспорт — це вже давно не нішовий тренд, а повноцінний спортивний рух. І FAVBET залишається поруч із фанатами на кожному етапі: від локальних матчів до мейджорів світового рівня. У червні всі дороги ведуть до Остіну. І якщо ви ще не вибрали, за кого вболівати — можливо, саме час підтримати B8.

BLAST.tv Austin Major 2025 триває до 22 червня. Попереду багато несподіванок, клатчів та, можливо, нова історія українського кіберспорту.

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