Українська кіберспортивна організація FAVBET Team офіційно оголосила про поповнення свого складу з Counter-Strike 2. Новим гравцем команди став 24-річний снайпер Кирило «s4ltovsk1yy» Литвинов. Прихід s4ltovsk1yy дозволив FAVBET Team укомплектувати повний склад із п’яти гравців напередодні осінніх турнірів 2025 року.

Кирило «s4ltovsk1yy» Литвинов розпочав професійну кар’єру у 2019 році та з того часу встиг пограти за Esports Club Kyiv, IKLA та ENEIDA. Має в активі низку перемог на турнірах рівня C-Tier і B-Tier, у тому числі в онлайн-лізі United21 Season 30 та Forward Cup.

Після підписання Литвинова склад FAVBET Team налічує п’ять основних гравців. Крім нього в оновленому ростері продовжать виступати Владислав «bondik» Нечипорчук, Олександр «Smash» Турчин, Євген «j3kie» Сергачов та Макс «Marix» Кюгенер, які складали кістяк команди протягом останнього року.

s4ltovsk1yy заповнює вакантне місце у складі після нещодавнього переходу Даниїла «t3ns1on» Кашури до запасу, тож тепер колектив укомплектований повністю.

У поточному сезоні 2025 року FAVBET Team продовжує демонструвати прогрес на змаганнях міжнародного рівня. В лютому команда виборола 1-е місце на турнірі United21 Season 26, а також взяла участь у ESL Challenger League Season 49: Europe, де увійшли до топ-10 найкращих команд за підсумками сезону.

Попереду FAVBET Team очікують виступи в низці ліг та турнірів восени 2025 року. Зокрема, команда готується до онлайн-турнірів European Pro League Series 2 та ESL Challenger League Season 50: Europe – Cup 2, що стартують 6-8 вересня.

Титульним партнером FAVBET Team продовжує бути українська компанія FAVBET, що підтримує команду з моменту заснування у 2024 році.