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Фінал WePlay Academy League S4 – заряджайся на CS: GO!

Зроби прогноз на переможця разом з Parimatch
Кіберспорт
13:01
Фінал WePlay Academy League S4 – заряджайся на CS: GO!

Вже сьогодні стартує фінальний етап 4-го сезону WePlay Academy League з CS:GO. Призовий фонд турніру складає $100 000. 

WePlay Esports запевняють, що у фіналі, який запланований на період з 24-го до 26-го червня, ми побачимо справжню боротьбу чотирьох команд за визнання на світовій кіберспортивній арені.

Сьогодні, 24 червня у битвах зустрінуться MOUZ NXT з FURIA Academy та BIG Academy з fnatic Rising. 

Дивись трансляцію WePlay Academy League на офіційному каналі WePlay Esports у Twitch та додай драйву до перегляду турніру, зробивши власний прогноз на переможця разом з Parimatch!

Вже вдруге партнером турніру є бренд Parimatch. Партнерство Parimatch та WePlay Esports у рамках WePlay Academy League націлене на те, щоб дати можливість талановитим гравцям реалізувати свій потенціал. Заряджай на CS:GO!






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Новини: Кіберспорт

Фінал WePlay Academy League S4 – заряджайся на CS: GO!
Фінал WePlay Academy League S4 – заряджайся на CS: GO!
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