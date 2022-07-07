IEM COLOGNE 2022 – ТОП - турнір по CS: GO! Заряджай на улюблену команду!

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Сьогодні, 7 липня розпочинається груповий етап видовищного турніру з CS:GO – IEM COLOGNE 2022. У німецькому Кьольні зустрілись 24 команди, щоб визначити найсильнішу та розподілити призовий фонд 1 млн доларів!

Нещодавні переможці Бласту – команда Navi розпочне свою участь в турнірі сьогодні о 17:00 з зустрічі з MOUZ у групі А. Доволі непоганий суперник, та все ж аналітики Parimatch оцінюють шанси Navi на перемогу у 60%.

До речі, нещодавно Олександр s1mple Костильов був номінований на премію «Людина року в кіберспорті», а новачок в команді “Народжених перемагати” Віктор sdy Оруджев вже став улюбленцем багатьох вболівальників. Чи захистять NaVi у новому складі статус чемпіонів?

Зроби власний прогноз та додавай драйву до перегляду IEM Cologne 2022 разом з Parimatch. Заряджай на ТОП-турнір з CS:GO та забирай бонус 2500 грн для нових гравців!