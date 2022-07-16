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Всесвітні ігри 2022. День 8. Стрільба з луку. Чоловіки. Прем’єра

IEM COLOGNE 2022 – видовищний турнір в самому розпалі! Заряджай на фінал!

NaVi є абсолютним фаворитом турніру! 
Кіберспорт
12:35
IEM COLOGNE 2022 – видовищний турнір в самому розпалі! Заряджай на фінал!

Вчора розпочались фінальні етапи турніру з CS:GO в німецькому Кьольні. Квитки на LAN розпродані повністю! Lanxess Arena вміщує до 18 тис глядачів і вже шостий рік поспіль приймає вболівальників.

NaVi є абсолютним фаворитом турніру! S1mple вже став кращим гравцем групового етапу IEM Cologne 2022, Віктора sdy Оруджева обожнюють вболівальники, а сама команда Народжених перемагати посідає перше місце в рейтингу hltv. 

Сьогодні хлопці з Natus Vincere зустрінуться з командою Astralis о 16:30. Аналітики Parimatch оцінюють шанси NaVi на перемогу коефіцієнтом 1,28. В свою чергу на перемогу Astralis кеф 3,47. 

Хто стане чемпіоном турніру? Зроби власний прогноз на платформі Parimatch та забирай вітальний бонус 2500 грн для нових гравців!

 


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Новини: Кіберспорт

IEM COLOGNE 2022 – видовищний турнір в самому розпалі! Заряджай на фінал!
IEM COLOGNE 2022 – видовищний турнір в самому розпалі! Заряджай на фінал!
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