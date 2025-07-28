Кіберкоманда TNL стримала обіцянку та передала війську призові за турнір зі спонсором із РФ
Кошти направили на потреби ГУР
близько 2 годин тому
Організація TNL спільно з Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія» підтримали Головне управління розвідки (ГУР) України.
Цього разу волонтери долучилися до закупівлі важливого обладнання для українських захисників.
Серед переданого — реби з імерсивною системою охолодження, безперебійники, термінали Starlink, дрони Mavic та інші необхідні речі.
Ця допомога спрямована на посилення технічних можливостей розвідки в умовах війни.
В TNL подякували всім захисникам України, підкресливши важливість спільних зусиль у підтримці армії.
TNL мали передати ГУР продукції на $38,500, які TNL виграли на спонсорованому росіянами турнірі The Proving Grounds Season 1.