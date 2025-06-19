Індустрія кіберспорту впевнено входить у першу лігу світового спорту. За даними Statista Market Insights, вже у 2025 році глобальні доходи від кіберспортивного маркетингу вперше перевищать позначку в $1 мільярд. Ще у 2017 році ця цифра складала лише $339,3 млн, однак за вісім років ринок зріс майже втричі.

Про це повідомляє галузевий портал Esports Insider.

Кіберспорт — це вже частина великого спорту

Сьогодні кіберспортивні події збирають повні арени, транслюються мільйонам фанів онлайн і формують повноцінну спортивну екосистему: з командами, лігами, спонсорами, контрактами та суворою конкуренцією. За прогнозами, у 2025 році ринок кіберспорту покаже стабільне зростання і подолає мільярдний поріг доходів.

«Компанії більше не обмежуються логотипами на формі. Вони запускають масштабні кампанії, створюють фан-контент, колаборації з гравцями, інтегровані ініціативи та ком’юніті-програми», — йдеться у дослідженні.

Молодіжна аудиторія та нові формати залучення

Основу кіберспортивної аудиторії складають молоді фанати віком до 35 років. Це покоління, яке звикло до стримінгів, TikTok, інтерактиву та миттєвого контенту. Саме тому бренди, які працюють у цій сфері, відходять від традиційних форматів реклами та фокусуються на емоційному залученні.

«Кіберспорт — це вже не просто гра. Це окрема спортивна культура з фан-базою, яка хоче залучення, а не банерів. І брендам варто навчитися “говорити” її мовою», — прокоментував Олександр Бабенко, директор Casino.ua.

Як спортивний гемблінг реагує на зростання кіберспорту

Попри те, що в Україні кіберспорт офіційно не прирівняно до традиційних видів спорту, багато платформ уже сьогодні створюють продукти, орієнтовані на цю аудиторію. Це не лише ставки, а й live-режими, аналітика матчів, рейтинги гравців, гейміфікація та персоналізовані турнірні механіки.

«Геймінг і кіберспорт усе більше перетинаються: ми бачимо, як інструменти персоналізації, live-аналітики та smart-графіки переходять з традиційного спорту у віртуальний простір», — додає Бабенко.

Україна: фан-база зростає, попит на івенти — теж

Попри виклики, українські фанати кіберспорту залишаються активними: у Twitch, YouTube Gaming, на міжнародних форумах та турнірах. Частка українських глядачів на великих платформах стримінгу не зменшується, а іноді навіть зростає. Це відкриває нові можливості для партнерств, локальних турнірів і залучення спортивного бізнесу до нових аудиторій.

📝 Матеріал підготовлено на основі звіту Statista Market Insights та публікації Esports Insider.