Легендарний український кіберспортсмен готовий взяти перерву у виступах

Зоряний снайпер Natus Vincere Олександр S1mple Костильов в коментарі YouTube-каналу Pley розповів про плани на майбутнє.



Можливо, я візьму перерву, оскільки мені потрібно зробити що-небудь в житті. Наприклад, переїхати і оформити купу документів. Коли граєш турнір по турніру, у тебе не залишається часу.

У мене зараз немає вдома або квартири, де я міг би постійно жити і це головна проблема. Я хочу грати і стримити, і не турбуватися про інші речі, не їздити з одним багажем протягом 6 місяців. Мої тіммейти живуть з сім'ями, B1t – прямо зараз в Іспанії з батьками, Sdy – в Києві, але йому дозволили виїжджати на турніри. Я живу всюди, тільки те й роблю, що переїжджаю, і я дуже втомився від цього».