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Легендарний український кіберспортсмен готовий взяти перерву у виступах

S1mple хоче зайнятися стрімерством і десь осісти
Кіберспорт
21:46
Легендарний український кіберспортсмен готовий взяти перерву у виступах

Зоряний снайпер Natus Vincere Олександр S1mple Костильов в коментарі YouTube-каналу Pley розповів про плани на майбутнє.

«Я не знаю, що буде з організацією та гравцями. Нам потрібно вирішити, чи будемо ми разом або проведемо заміни.

Можливо, я візьму перерву, оскільки мені потрібно зробити що-небудь в житті. Наприклад, переїхати і оформити купу документів. Коли граєш турнір по турніру, у тебе не залишається часу.

У мене зараз немає вдома або квартири, де я міг би постійно жити і це головна проблема. Я хочу грати і стримити, і не турбуватися про інші речі, не їздити з одним багажем протягом 6 місяців. Мої тіммейти живуть з сім'ями, B1t – прямо зараз в Іспанії з батьками, Sdy – в Києві, але йому дозволили виїжджати на турніри. Я живу всюди, тільки те й роблю, що переїжджаю, і я дуже втомився від цього».

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що буде зі складом NAVI з СS: GO.

Карен Агабекян
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Олександр Костильов NAVI

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