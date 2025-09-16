23 вересня о 18:00 гравці київського футбольного клубу і однієї з найуспішніших кіберспортивних організацій світу зіграють матч в Counter-Strike 2. Над висвітленням шоуматчу працюватиме зіркова команда разом з легендарним коментатором Віталієм v1lat Волочаєм, відомим голкіпером Денисом Бойком та учасниками «Левів на джипі» Миколою Зиряновим і Валентином Міхієнко. Онлайн-трансляція Match of LeGGends: Дербі на сервері буде доступна на Twitch-каналах Maincast і NAVI, YouTube-каналах «Динамо» і Maincast, а також на ОТТ-платформі maincast.tv.

Match of LeGGends – це серія непересічних шоуматчів, ідейним рушієм яких є беттінг бренд GGBET, титульний спонсор ФК Динамо Київ та NAVI. «Дербі на сервері» cтане третім матчем Match of LeGGends і першим, в якому зіграють спортивна і кіберспортивна команди.

Під час шоуматчу на глядачів очікує непередбачувана гра в Counter-Strike 2 у трьох форматах:

– Classic Map – «розігрів», де команди «каесерів» і футболістів зіграють одна проти одної;

– Arms Race – кожен грає сам за себе, а результат визначить розподілення гравців по командах на фінальній мапі;

– Mixed Classic Map – фінальна гра, в якій тіммейти стануть суперниками. NAVI і «Динамо» обміняються гравцями і сформують заміксовані команди DYNAVI і NAVIDY.

Кожен з форматів буде супроводжуватись низкою спеціальних правил, які є нетиповими для класичних протистоянь в Counter-Strike. Вони допоможуть збалансувати сили та зроблять гру ще яскравішою.



Трансляція стартує о 18:00 включенням зі студії, де Віталій v1lat Волочай розпочне обговорення майбутньої гри. До нього приєднаються зіркові гості: голкіпер, автор однойменного YouTube-проєкту Денис Бойко, коментатор і аналітик Михайло Olsior Звєрєв, а також учасники «Левів на джипі» Микола Зирянов та Валентин Міхієнко. Протягом всього ефіру студія буде підключатися до трансляції, щоб обговорити шоуматч та поспілкуватися з гравцями. Гру, яка розпочнеться о 18:30 коментуватимуть Федір KvaN Захаров і Філіп Тремба.

Match of LeGGends: Дербі на сервері – це перший в Україні шоуматч, в якому зустрінуться найкращі кіберспортивна і футбольна команди країни.

