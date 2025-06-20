Олег Гончар

19 червня в Остіні (Техас) відбулися чвертьфінали BLAST.tv Austin Major 2025 з CS2. Матчі проходили у форматі best-of-3.

У першому чвертьфіналі російська команда Team Spirit програли німецьким MOUZ із рахунком 1:2. На карті Mirage Spirit виграли в напруженій боротьбі (25-21), але MOUZ відповіли перемогами на Dust 2 (13-9) та Nuke (13-10). Зазначимо, що Spirit є переможцями останнього мейджора.

MOUZ в півфіналі зіграють з переможцем матчу українських NAVI та французької Vitality.

В іншому матчі бразильське дербі між FURIA та paiN Gaming завершилося несподіваним результатом. FURIA впевнено розпочала на Nuke (13-5), але paiN відігралися на Anubis (13-8) і вирвали перемогу на Inferno (16-12), завершивши серію з рахунком 2:1. Ця поразка стала сенсацією, адже FURIA вважалися фаворитами після групового етапу.