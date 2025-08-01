NAVI сенсаційно перемогли The MongolZ у чвертьфіналі IEM Cologne-2025
Українці обіграли фаворитів із рахунком 2-0 та вийшли до півфіналу
близько 1 години тому
У Кельні стартував плей-оф IEM Cologne-2025, одного з найпрестижніших турнірів із Counter-Strike 2 із призовим фондом 1 млн доларів.
Українська команда Natus Vincere (NAVI) у чвертьфіналі здобула впевнену перемогу над The MongolZ із рахунком 2:0. Цікаво, що до гри монголи були фаворитами.
На першій карті (Inferno) NAVI виграли на третьому овертаймі — 22:18. На другій карті (Ancient) команда домінувала, завершивши матч із рахунком 13:6.
У півфіналі 2 серпня, NAVI зіграють проти російської команди Team Spirit.
Нагадаємо, що в плей-оф NAVI вийшли після перемоги над Faze Clan.
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