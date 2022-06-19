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NAVI виграли перший турнір в 2022 році – BLAST Spring Finals 2022

Українська команда обіграла Vitality
Кіберспорт
22:23
NAVI виграли перший турнір в 2022 році – BLAST Spring Finals 2022

Українська команда NAVI виграла свій перший турнір в 2022 році – у фіналі BLAST Spring Finals вони обіграли Vitality.

Поєдинок проводився до двох перемог і українська команда виграла 2:0 – 16:8 на Mirage і 16:5 на Overpass.

Призові переможцям складуть 200 тисяч доларів.

Варто відзначити, що на шляху до перемоги NAVI пройшли чемпіонів мейджору FaZe, котрим поступилися у фіналі PGL Antwerp Major.

BLAST Spring Finals 2022

NAVI – Vitality 2:0 (16:8, 16:5)

NAVI: S1mple, Electronic, Somedieyoung (стендин), Perfecto, B1t, B1ad3 (тренер)

Vitality: apEX, ZywOo, misutaaa, dupreeh, Magisk, zonic (тренер)

Нагадаємо, S1mple заявив, що може взяти паузу в кар’єрі.

Сергій Лук'яненко
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