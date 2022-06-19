Легендарний український кіберспортсмен готовий взяти перерву у виступах
NAVI виграли перший турнір в 2022 році – BLAST Spring Finals 2022
Українська команда обіграла Vitality
22:23
Українська команда NAVI виграла свій перший турнір в 2022 році – у фіналі BLAST Spring Finals вони обіграли Vitality.
Поєдинок проводився до двох перемог і українська команда виграла 2:0 – 16:8 на Mirage і 16:5 на Overpass.
Призові переможцям складуть 200 тисяч доларів.
Варто відзначити, що на шляху до перемоги NAVI пройшли чемпіонів мейджору FaZe, котрим поступилися у фіналі PGL Antwerp Major.
BLAST Spring Finals 2022
NAVI – Vitality 2:0 (16:8, 16:5)
NAVI: S1mple, Electronic, Somedieyoung (стендин), Perfecto, B1t, B1ad3 (тренер)
Vitality: apEX, ZywOo, misutaaa, dupreeh, Magisk, zonic (тренер)
Нагадаємо, S1mple заявив, що може взяти паузу в кар’єрі.
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