Олег Гончар

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) оголосила про придбання слота Rogue у League of Legends EMEA Championship (LEC).

Команда розпочне виступи з літнього спліту 2025 року. Угода включає довгострокове партнерство з музичним сервісом Napster, що належить батьківській компанії Rogue, у дисциплінах League of Legends і VALORANT. NAVI подякувала власникам і керівництву Rogue за чіткий процес передачі слота та складу.

Євген Золотарьов, CEO NAVI, заявив, що ще у 2018 році участь у LEC здавалася для клубу мрією, яка була недосяжною. Проте бажання мати команду з League of Legends ніколи не зникало, адже саме цього елементу не вистачало NAVI. Тепер, коли клуб став частиною LEC, він налаштований боротися і стати серйозним конкурентом.

Золотарьов також зазначив, що склад потребує змін — частина трансферів можлива вже зараз, але основні очікуються в міжсезоння. Він підкреслив, що у NAVI є все для успіху: інфраструктура, команда, підтримка власника і прагнення перемагати.