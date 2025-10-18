Скандальний бізнесмен та блогер підтвердив купівлю команди Inner Circle
Польська команда стала українською
27 хвилин тому
Український блогер Олександр Слобоженко в Instagram офіційно підтвердив, що є власником кіберспортивної організації Inner Circle.
«Чекайте скоро анонс, розповім про ICE, покажу деталі, наше дітище, яке ми затіяли ще в січні. До цього ми нічого не анонсували, просто витратили величезну кількість грошей. Це мінусова історія. Не про бізнес, а про хотілку. У мене грошей, як у Ахметова, щоб купувати футбольні клуби, немає, та й футбол не дивлюся – примітивний вид спорту, де 22 д*******а бігають за м’ячем».
Inner Circle, запущений у січні у Польщі, відмовився від польського складу в CS2 й викупив українську організацію TNL.
Слобоженко раніше покинув Україну після того, як отримав підозру в ухиленні від сплати понад 200 млн грн податків і відмиванні коштів.
Поділитись