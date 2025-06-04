Українська B8 двічі виграло в перший день Austin Major 2025
Українська команда виграла два матчі та за крок до наступного етапу
1 день тому
В Остіні, штат Техас, США стартував перший етап BLAST.tv Austin Major 2025. Українська команда B8 Esports розпочала виступ із впевненої перемоги.
У стартовому матчі B8 здолали бразильську команду Imperial з рахунком 13:11.
У другому раунді B8 зустрілася з європейською командою OG і здобула ще одну перемогу з рахунком 13:9, закріпивши сильний старт.
Наразі для виходу до другого етапу українцям необхідна лише одна перемога.
До складу B8 входять українці Андрій «npl» Кухарський, Даниїл «headtr1ck» Валітов, Артем «kensizor» Капран, Дмитро «esenthial» Цвір та Олексій «alex666» Ярмошук.
З середнім віком 20,6 року B8 є наймолодшою командою турніру. При цьому, для команди це перший мейджор.
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