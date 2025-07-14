Олег Гончар

Український 18-річний талановитий гравець в Counter-Strike 2 Едуард zeRRoFIX Петровський став гравцем шведської команди FNATIC.

zeRRoFIX зіграє в кваліфікації до ESL Pro League Season 22 Europe Closed Qualifier.

Українець успішно грав за українську команду Passion UA на мейджорі в Шанхаї. Однак, після великого турніру старий склад розпався і zeRRoFIX сів на лаву запасних.

Наразі невідомо, на яких умовах гравець перейшов у FNATIC, де грають його колишні партнери по Passion UA Дмитро Jambo Семера та Родіон fear Смик.