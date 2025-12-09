В Києві відбудеться Чемпіонат України з кіберхокею NHL 25 на PS5
У турнірі візьмуть участь 32 гравці, які змагатимуться у дисципліні NHL 25 на PlayStation 5 за системою Single Elimination (на виліт)
13 грудня 2025 року в столиці пройде офіційний Чемпіонат України з кіберхокею під егідою Української Асоціації Кіберспорту (УАКС). Подія відбудеться в кіберпросторі ASUS CyberZone (ТЦ «Метроград», Бесарабська площа, 2, −2 поверх).
У турнірі візьмуть участь 32 гравці, які змагатимуться у дисципліні NHL 25 на PlayStation 5 за системою Single Elimination (на виліт).
📅 Розклад дня:
- 10:00 — Початок реєстрації учасників
- 10:30 — Жеребкування та урочисте відкриття
- 11:00 — Старт матчів 1/16 фіналу
- 13:00 — Обідня перерва
- 14:30 — 1/8 фіналу
- 15:30 — Чвертьфінали
- 16:00 — Півфінали
- 16:30 — Фінал
- 17:00 — Урочисте закриття та нагородження переможців
Нагороди:
🥇 Переможець (1 місце) — кубок, медаль, диплом та цінний приз
🥈🥉 Призери (2–3 місця) — медалі та дипломи
Також передбачені спеціальні відзнаки: MVP турніру, Найрезультативніший гравець, Fair Play.
Де зустрічаємось – і як потрапити в сітку:
Місце сили – ASUS CyberZone (Київ, Бесарабська площа, 2, ТЦ «Метроград», −2 поверх).
Щоб вийти на лінію вкидання:
- Подай онлайн-заявку на сайті УАКС.
- Дочекайся підтвердження – організатор зв’яжеться з деталями.
- Приїдь завчасно у день змагань, пройди фінальну реєстрацію та стань частиною публічного жеребкування.
Вік учасників: від 16 років. Потрібні PSN ID і документ, що посвідчує особу.
Основні завдання чемпіонату:
- популяризація кіберхокею в Україні;
- розвиток кіберспортивної сцени NHL;
- формування збірної України для участі у міжнародних змаганнях.
Організатор: Українська Асоціація Кіберспорту (УАКС)
Партнери: ASUS
📌 Додаткова інформація та реєстрація доступні на сайті: uacs.com.ua
