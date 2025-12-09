13 грудня 2025 року в столиці пройде офіційний Чемпіонат України з кіберхокею під егідою Української Асоціації Кіберспорту (УАКС). Подія відбудеться в кіберпросторі ASUS CyberZone (ТЦ «Метроград», Бесарабська площа, 2, −2 поверх).

У турнірі візьмуть участь 32 гравці, які змагатимуться у дисципліні NHL 25 на PlayStation 5 за системою Single Elimination (на виліт).

📅 Розклад дня:

10:00 — Початок реєстрації учасників

10:30 — Жеребкування та урочисте відкриття

11:00 — Старт матчів 1/16 фіналу

13:00 — Обідня перерва

14:30 — 1/8 фіналу

15:30 — Чвертьфінали

16:00 — Півфінали

16:30 — Фінал

17:00 — Урочисте закриття та нагородження переможців

Нагороди:

🥇 Переможець (1 місце) — кубок, медаль, диплом та цінний приз

🥈🥉 Призери (2–3 місця) — медалі та дипломи

Також передбачені спеціальні відзнаки: MVP турніру, Найрезультативніший гравець, Fair Play.

Де зустрічаємось – і як потрапити в сітку:

Місце сили – ASUS CyberZone (Київ, Бесарабська площа, 2, ТЦ «Метроград», −2 поверх).

Щоб вийти на лінію вкидання:

Подай онлайн-заявку на сайті УАКС. Дочекайся підтвердження – організатор зв’яжеться з деталями. Приїдь завчасно у день змагань, пройди фінальну реєстрацію та стань частиною публічного жеребкування.

Вік учасників: від 16 років. Потрібні PSN ID і документ, що посвідчує особу.

Основні завдання чемпіонату:

популяризація кіберхокею в Україні;

розвиток кіберспортивної сцени NHL;

формування збірної України для участі у міжнародних змаганнях.

Організатор: Українська Асоціація Кіберспорту (УАКС)

Партнери: ASUS

📌 Додаткова інформація та реєстрація доступні на сайті: uacs.com.ua