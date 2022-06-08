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Вацко оцінив можливість стати коментатором серії ігор FIFA

Відомий журналіст наголосив на важливості поширення української мови
Кіберспорт
06:45
Вацко оцінив можливість стати коментатором серії ігор FIFA
Віктор Вацко / Фото - UEFA

Відомий український коментатор Віктор Вацко прокоментував в ефірі програми «Вацко on air» можливість озвучувати матчі в серії ігор FIFA.

Якби мені запропонували, я б погодився. Я бачу, наскільки ця гра популярна серед наших дітей, серед українців.

Я навіть брав участь у благодійному турнірі по FIFA. Я – слєсарь в цій грі, але благодійний турнір – треба було. Навіть один матч не програв в основний час. Я розумію вплив і вагу спортивних симуляторів на наше суспільство та наших дітей.

Якщо буде пропозиція озвучити українською мовою ігри серії FIFA, я її дуже серйозно розгляну. Тому що значущість мови у розвитку нації всі прекрасно розуміють.

Раніше стало відомо, що Electronic Arts не продовжуватимуть контракт з FIFA. їх гра змінить назву на EA FC.

Сергій Стаднюк
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