«Не моє». Вацко не став критикувати коментатора фіналу Ліги чемпіонів за лайку в прямому ефірі
Вацко оцінив можливість стати коментатором серії ігор FIFA
Відомий журналіст наголосив на важливості поширення української мови
06:45
Віктор Вацко / Фото - UEFA
Відомий український коментатор Віктор Вацко прокоментував в ефірі програми «Вацко on air» можливість озвучувати матчі в серії ігор FIFA.
Якби мені запропонували, я б погодився. Я бачу, наскільки ця гра популярна серед наших дітей, серед українців.
Я навіть брав участь у благодійному турнірі по FIFA. Я – слєсарь в цій грі, але благодійний турнір – треба було. Навіть один матч не програв в основний час. Я розумію вплив і вагу спортивних симуляторів на наше суспільство та наших дітей.
Якщо буде пропозиція озвучити українською мовою ігри серії FIFA, я її дуже серйозно розгляну. Тому що значущість мови у розвитку нації всі прекрасно розуміють.
Раніше стало відомо, що Electronic Arts не продовжуватимуть контракт з FIFA. їх гра змінить назву на EA FC.
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