Олег Гончар

В Остіні (США) пройшов гранд-фінал турніру BLAST.tv Austin Major 2025 з Counter-Strike 2. Французька команда Team Vitality здобула перемогу над монгольською The MongolZ із рахунком 2:1 у форматі best-of-3, забравши головний приз у 500 тисяч доларів.

Фінал розпочався на карті Mirage, вибраній The MongolZ, де монгольська команда сенсаційно розгромила Vitality з рахунком 13:5, ставши першою азійською командою, що виграла мапу у гранд-фіналі Major.

Проте Vitality відповіла на своєму піку Dust2, домінуючи з результатом 13:4. Вирішальна карта Inferno завершилася впевненою перемогою Vitality 13:6, закріпивши їхній тріумф.

Склад Vitality — ropz, apEX, ZywOo, mezii, flameZ.

Склад The MongolZ — 910, bLitz, Techno, mzinho, Senzu

Додамо, що ZywOo отримав нагороду MVP турніру.

Також The MongolZ стали наймолодшою командою в історії, що досягла фіналу Major.

Перемога стала сьомим титулом Vitality у 2025 році, а The MongolZ, попри поразку, увійшли в історію як перша азійська команда у фіналі Major.