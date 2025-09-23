Вже сьогодні – матч ФК Динамо Київ проти NAVI з Сounter-Strike 2!
Супроводжуватиме трансляцію аналітика і коментування від команди Maincast і зіркових гостей
23 вересня о 18:00 розпочнеться Match of LeGGends: Дербі на сервері – авторський шоуматч, в якому відомі кіберспортсмени і футболісти зіграють в Counter-Strike 2. Легенд українського спорту і кіберспорту чекають спеціальні правила та випробування в форматах, які рідко зустрічаються в змаганнях. Супроводжуватиме трансляцію аналітика і коментування від команди Maincast і зіркових гостей. Автор ідеї – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ і NAVI, беттінг бренд GGBET.
Змагальна складова шоуматчу складатиметься з трьох частин:
На першій мапі – класична заявочна гра на Dust 2, де «Динамо» зіграють проти NAVI.
На другій мапі – режим Arms Race, в якій кожен гравець грає проти всіх.
На третій мапі – комбо гра на Mirage, в якій гратимуть заміксовані команди DYNAVI і NAVIDY.
За «Динамо» в «каесній битві» змагатимуться Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Крістіан Біловар, Денис Попов і Владислав Дубінчак.
Від NAVI гратиме cклад команди з СS2: Валерій «b1t» Ваховський, Алекcі «Aleksib» Віролайнен, Міхай «iM» Іван та інші.
За комплексну аналітику і фан відповідають знавці кіберспорту, спорту і гумору: голкіпер Денис Бойко, Михайло Olsior Звєрєв (студія Maincast), Микола Зирянов і Валентин Міхієнко («Леви на джипах»). Модератор студії – легендарний коментатор Віталій V1lat Волочай.
Коментування матчу: коментатор Maincast Федір KvaN Захаров і стример Філіп Тремба.
Початок трансляції – о 18:00.
Шоуматч висвітлюватиметься на каналах Maincast (Twitch, YouTube, maincast.tv), Twitch-каналі NAVI та YouTube-каналі «Динамо».
