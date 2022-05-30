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Заряджай на IEM Dallas 2022! Які зміни відбулися напередодні турніру?

Нові зірки кіберспорту
Кіберспорт
12:33
Заряджай на IEM Dallas 2022! Які зміни відбулися напередодні турніру?

Сьогодні, 30 травня в США стартує IEM Dallas 2022, в якому 16 команд розіграють $250 тис. 

Результати чемпіонату обіцяють бути непередбачуваними, оскільки напередодні відбулися одразу кілька замін, а також деякі команди цілим складом не братимуть участь цього разу. Турнір пропустять Heroic, Entropic, капітан Ninjas in Pijamas, а також тренер Astralis. 

На жаль, NAVI також не візьмуть участь у IEM Dallas 2022. Організатори чемпіонату повідомили, що команда зіштовхнулася з візовими проблемами. При цьому вболівальники зазначають, що майже кожен міжнародний турнір у США – це ціла пригода з візами. 

Враховуючи всі зміни, що відбулися перед турніром, можливо, учасникам вдасться проявити себе найкращим чином і відразу після IEM Dallas 2022 ми обговорюватимемо нових зірок кіберспорту. 

Зробити власний прогноз на результати IEM Dallas 2022, а також додати драйву до перегляду турніру можна на платформі Parimatch. Заряджай на IEM Dallas 2022!

 

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Новини: Кіберспорт

Заряджай на IEM Dallas 2022! Які зміни відбулися напередодні турніру?
Заряджай на IEM Dallas 2022! Які зміни відбулися напередодні турніру?
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