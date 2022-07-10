Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:20
Всеcвітні ігри 2022. День 2. Огляд. Прем’єра
16:00
Аквабайк. Jet Ski World Series. Етап 1. Огляд

Збірна України пробилася до фіналу чемпіонату Європи з CS:GO

Українці впевнено пройшли шведів
Кіберспорт
13:39
Збірна України пробилася до фіналу чемпіонату Європи з CS:GO

У Ораді (Румунія) в півфіналі чемпіонату Європи збірна України перемогла збірну Швеції з рахунком 2:0.

Українці виграли на картах Inferno (16:7) і Mirage (16:9).

Відзначимо, що Україна представляє колишній склад команди Akuma, яка розпустилася в 2021-му році: Сергій «Sergiz» Атаманчук, Сергій «DemQQ» Демченко, Дмитро «SENSEi» Шворак, Євген «j3kie» Сергачов і Олександр «Psycho» Злобін.

У фіналі Україна зіграє проти збірної Північної Македонії.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

CS:GO

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Кіберспорт

Збірна України пробилася до фіналу чемпіонату Європи з CS:GO
Збірна України пробилася до фіналу чемпіонату Європи з CS:GO
13:39
IEM COLOGNE 2022 – ТОП - турнір по CS: GO! Заряджай на улюблену команду!
IEM COLOGNE 2022 – ТОП - турнір по CS: GO! Заряджай на улюблену команду!
07 липня 11:50
4 гри, які викликають ностальгію
4 гри, які викликають ностальгію
06 липня 12:06
Кіберспортсмени Динамо і FAVBET зібрали 150 000 гривень на підтримку військових
Кіберспортсмени Динамо і FAVBET зібрали 150 000 гривень на підтримку військових
27 червня 18:06
Фінал WePlay Academy League S4 – заряджайся на CS: GO!
Фінал WePlay Academy League S4 – заряджайся на CS: GO!
24 червня 13:01
NaVi піднялися на друге місце в рейтинзі HLTV
NaVi піднялися на друге місце в рейтинзі HLTV
20 червня 21:59
NAVI виграли перший турнір в 2022 році – BLAST Spring Finals 2022
NAVI виграли перший турнір в 2022 році – BLAST Spring Finals 2022
19 червня 22:23
Легендарний український кіберспортсмен готовий взяти перерву у виступах
Легендарний український кіберспортсмен готовий взяти перерву у виступах
15 червня 21:46
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряджай на Blast!
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряджай на Blast!
15 червня 16:46
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Бокс Професійний бокс
05 липня 08:45
Всі новини