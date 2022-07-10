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Збірна України пробилася до фіналу чемпіонату Європи з CS:GO
Українці впевнено пройшли шведів
13:39
У Ораді (Румунія) в півфіналі чемпіонату Європи збірна України перемогла збірну Швеції з рахунком 2:0.
Українці виграли на картах Inferno (16:7) і Mirage (16:9).
Відзначимо, що Україна представляє колишній склад команди Akuma, яка розпустилася в 2021-му році: Сергій «Sergiz» Атаманчук, Сергій «DemQQ» Демченко, Дмитро «SENSEi» Шворак, Євген «j3kie» Сергачов і Олександр «Psycho» Злобін.
У фіналі Україна зіграє проти збірної Північної Македонії.
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